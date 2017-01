Ce i-a scris un client pe nota de plata acestei chelnerite. "M-am uitat de trei ori, am crezut ca nu vad bine"

Kelly Carter lucreaza intr-un restaurant din statul Virginia, SUA, ca chelnerita. Insa aceasta a trecut print-un moment jenant in momentul in care un client i-a lasat un mesaj rasist pe nota de plata, la final. "Servirea a fost buna, dar nu las bacsis persoanelor de culoare" a fost mesajul care a lasat-o fara cuvinte.

Conform Metro, aceasta spune ca lucreza in acest domeniu de multi ani, dar "niciodata nu am patit asa ceva. Am fost complet socata. M-am uitat la nota de plata de trei ori pentru ca nu mai patisem asa ceva".

Insa, Kelly spune ca nu se va lasa afectata de un comentariu negativ si ca ramane cu fruntea sus. Managerul restaurantului s-a declarat si el revoltat. "Am fost dezgustat, desi acest tip de comportament e ceva specific in aceasta zona. Sunt revoltat".

Actul de rasism a fost public de catre Asociatia Nationala pentru Progresul Persoanelor de Culoare, care a postat imaginea pe Twitter. "Cei care instiga la ura nu vor fi iertati si nu vom ramane tacuti in fata lor".

Hatred will not be tolerated and we will not keep quiet. This has been confirmed and did happen per Mgr @ Anita's in Ashburn. pic.twitter.com/UKaLCaKf9h

— Loudoun County NAACP (@NAACP_Loudoun) January 8, 2017