Ce le-au facut traficantii columbieni interlopilor europeni care s-au dus sa le ia afacerea

Piata drogurilor din America de Sud incepe sa devina tentanta pentru mai multe grupari interlope din Europa, insa lucrurile nu sunt asa simple pe cum credeau europenii. Mai multi mafioti din Olanda au fost in Columbia, Mexic si Panama in ultimii ani, incercand sa preia afacerile cartelurilor de acolo.

Acestia au avut insa un sfarsit tragic, nu mai putin de 4 fiind asasinati, iar un al cincilea a supravietuit dupa ce a fost impuscat in cap in Panama.

Europenii vor sa preia afacerile cu droguri si in America de Sud, avand conexiunile deja facute in Europa, a doua piata a cartelurilor de droguri, dupa USA. Lucrurile nu merg insa asa cum se asteptau, liderii cartelurilor ce se ocupa cu trafic de droguri neavand nicio retinere in a-i asasina pe acestia.

America de Sud ramane o piata inaccesibila pentru gruparile mafiote din Europa, rusii, albanezii si turcii, cei care conduc traficul de droguri de pe Batranul Continent, lucrand in principal cu traficantii de droguri din Orientul Mijlociu, in timp ce gruparile din America de Sud exporta drogurile in USA, in Spania si in Asia.