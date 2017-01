Ce le pregateste Anul Cocosului liderilor mondiali: bani si prosperitate pentru Putin, dificultati pentru Trump

Una dintre putinele persoane care au prezis corect victoria lui Donald Trump in alegerile din SUA a fost abordata de CNN pentru a ghici soarta principalilor lideri mondiali, in 2017.

Stabilita la Templul Wong Tai Sin, din Hong Kong, Priscilla Lam este un expert in zodiacul chinezesc si ghiceste in palma de aproape 20 de ani.

Donald Trump - cainele de foc

Caracteristicile acestei zodii sunt increderea exagerata in sine si tendinta de a vorbi repede fara a gandi. Semnul astrologic pentru ziua sa de nastere este pamantul. Pentru ca s-a nascut in anul focului, prima parte din 2017, primavara si vara, va fi una buna pentru el, insa va intampina dificultati in partea a doua, toamna si iarna, cand vor fi proteste.

Vladimir Putin - dragonul de apa

Prezenta metalului pe finalul lui 2017 inseamna bani pentru Putin si Rusia. Un dragon este puternic, poate ajunge oriunde, poate inoata sau zbura. Este plin de entuziasm. Aceste lucruri combinate cu faptul ca semnul sau astrologic este soarele il fac un lider puternic, care gandeste limpede. Putin va avea un an bun, prezenta metalului in partea a doua de an inseamna bani pentru el si Rusia. Economia Rusiei se va imbunatati.

Xi Jinping - sarpele de apa

Xi Jinping e nascut sub semnul astrologic al focului, asa ca 2017 se anunta unul prosper si pentru presedintele Chinei. Caracteristicile sarpelui de apa sunt similare cu cele ale dragonului de apa, ceea ce inseamna ca anul 2017 aduce bani si pentru liderul chinez.

Angela Merkel - calul de lemn

Prezenta elementului lemn o face o persoana generoasa pe liderul Germaniei, ceea ce explica si politica sa fata de refugiati. Insa asta i-ar putea aduce probleme in a doua jumatate a anului. Va reusi totusi sa depaseasca dificultatile si sa castige alegerile.