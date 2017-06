Ce optiuni mai au conservatorii sa formeze guvernul dupa ce au pierdut alegerile. Calendarul BREXIT, dat peste cap

In ambele cazuri, negocierile ar putea sa dureze mai multe saptamani, ceea ce ar afecta dur calendarul Brexitului, in contextul in care negocierile cu Uniunea Europeana (UE) ar urma sa inceapa peste zece zile.

Pentru premierul Thereza May este un dezastru, in contextul in care ea a convocat acest scrutin anticipat cu singurul scop de a-si consolida majoritatea de 17 mandate pe care o avea in vechiul Parlament.

Ca sa ramana la guvernare, conservatorii pot sa formeze un guvern minoritar.

In acest caz, se vor afla singuri la putere, dar si-ar asigura sustinerea punctuala a altor partide cu scopul de a-si trece legile prin Parlament.

Unionistii din Irlanda de Nord, apropiati conservatorilor, ar fi un partener privilegiat.

Un astfel de Guvern minoritar ar fi insa teribil de fragil.

Ultimul precedent in Marea Britanie dateaza din 1974, cand conservatorii au convocat alegeri anticipate si au pierdut in fata laburistilor.

Insa Guvernul minoritar al premierului laburist Harold Wilson a durat doar cateva luni, dupa care au fost organizate noi alegeri.

Partidul Conservator poate, de asemenea, sa incerce sa formeze o coalitie, asa cum a facut in 2010, atunci cand s-a aliat cu Partidul Liberal Democrat (centru, eurofili).

O reeditare a acestei coalitiei este mai greu de imaginat de aceasta data, din cauza divergentelor mari intre cele doua formatiuni cu privire la Brexit.

In cazul in care conservatorii esueaza sa formeze un guvern - minoritar sau de coalitie -, alt scenariu este posibil, teoretic, si anume o alianta intre Partidul Laburist, SNP, Partidul Liberal-Democrat, sprijinita eventual de Verzi si mici partide regionale.

In acest caz, esecul lui May ar fi total.