Ce povestesc martorii in cazul militarului electrocutat: ”L-a aruncat ca pe o papusa.” Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Colegii lui, aflaţi în stare de şoc, l-au coborât imediat, în speranţa că îi vor salva viaţa. Zadarnic însă. Parchetul Militar a început deja cercetările.

Vineri dimineaţă, puţin după ora 9, în gara din Alba Iulia au ajuns patru tancuri însoţite de militari, mijloace de luptă care trebuiau să ajungă în Cetate pentru ceremonia militară de ziua naţională.



Martorii povestesc că la un moment dat au văzut o flamă uriaşă, iar un militar a fost cuprins de flăcări.

Martor: “Am văzut că iese o flamă mare şi iese fum şi, fiind aici aproape, m-am gândit că e nevoie de ajutor. Am luat stingătorul şi când am ajuns acolo, colegii l-au coborât jos. Am încercat să facem ce putem, dar au fost prea puţine şanse să îl salvăm. Colegul s-a suit sus, a atins firele acolo şi a făcut o flamă mare.”

Şocaţi, atât colegii militarului, cât şi oamenii din gară au sărit să ajute. Bărbatul a fost dat jos repede de pe tanc, însă medicii veniţi de urgenţă au constatat decesul.

Martor: “Am văzut când s-a ridicat sus şi a atins firele şi l-a aruncat ca pe o păpuşă. S-a urcat pe tanc, am văzut o flamă mare şi o bubuitură.”

Imediat, zona a fost împânzită de anchetatori, care încearcă acum să afle exact ce s-a întâmplat.

O comisie a Diviziei 4 Infanterie Gemina va cerceta cauzele producerii accidentului sub coodonarea procurorilor de la Parchetul Militar din Cluj, care au ajuns deja la Alba Iulia.