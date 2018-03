Ce s-a intamplat cu celebrul profesor caruia i-au intrat copiii in camera cand era in direct pe BBC

Acum un an, profesorul Robert Kelly a devenit faimos in intreaga lume dupa ce a avut parte de o surpriza in timpul unui interviu pentru BBC. Acesta era in direct pe BBC, acolo unde discuta situatia politica din Asia, cand in camera au intrat, pe rand, ambii copii.

Mai intai, fetita mai mare, care a venit pana langa tatal ei ca sa vada ce face la calculator, iar apoi copilul mai mic, dupa care a intrat imediat sotia. Aceasta i-a scos in genunchi pe cei doi din camera, scena fiind una extrem de haioasa.

Poreclit "tatal de la BBC", profesorul a raspuns si celei mai delicate intrebari, daca nu s-a ridicat de pe scaun pentru ca nu avea pantaloni pe el: "Nu, Doamne fereste, nu a fost asa".