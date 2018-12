Ce s-a intamplat cu "Doamna in Roz", femeia care a prezentat stirile in Coreea de Nord timp de 40 de ani! Kim Jong-un a dat ordinul

Kim Jong-un a decis sa incheie un capitol important in istoria tarii sale. Dictatorul nord-coreean a dat-o afara pe Ri Chun-hee, cea care a prezentat stirile timp de aproape 40 de ani pentru televiziunea de stat.

Aceasta a devenit cea mai cunoscuta voce din tara, fiind recunoscuta pentru momentele cand a anuntat ca Kim Il-sung, in 1994, si Kim Jong-il, in 2011, au murit, izbucnind in lacrimi de fiecare data.

Ri a inceput sa lucreze in televiziune in 1971, devenind prezentatoare cativa ani mai tarziu. Aceasta era recunoscuta ca "Doamna in Roz", aparand mereu in fata camerelor intr-un costum roz popular.

De atunci, a reusit sa reziste mai multor valuri de concedieri si remanieri in televiziunea de stat, insa Kim a decis sa o demita pentru a aduce o figura mai tanara in fata camerelor.