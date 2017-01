Ce s-a intamplat cu sirianul care si-a facut un selfie cu Angela Merkel. Aceasta fotografie i-a adus numai necazuri

Refugiatul in varsta de 19 ani, originar din Darayya, o suburbie a Damascului, a devenit celebru in presa internationala gratie unei fotografii in care aparea facandu-si un selfie cu Angela Merkel.

Imaginea a fost realizata in toamna lui 2015 cand cancelarul Germaniei a vizitat o tabara de migranti din Berlin. Fotografia a devenit imediat un simbol al raspunsului acordat de Germania crizei migrantilor.

Poza care l-a facut cunoscut i-a adus numai necazuri. Aceasta a fost asociata frecvent pe Facebook cu atacuri si grupari teroriste lasand sa se inteleaga ca Anas Modamani ar fi jihadist, relateaza The Guardian.

In martie anul trecut, numeroase postari de pe Facebook il legau pe Modamani cu Najim Laachraoui, unul dintre teroristii responsabili de atacurile din Bruxelles. Alte postari mincinoase in care aparea imaginea sa il implicau in diverse atacuri islamiste incitand la ura la adresa sa si a refugiatilor.

Suparat, tanarul a decis sa dea Facebook in judecata acuzand reteaua ca nu a sters toate mesajele si stirile false in care era numit terorist.

Facebook a blocat accesul la doua dintre postarile de acest gen, care s-au viralizat, insa tanarul care si-a angajat un avocat sustine ca zeci de alte mesaje defaimatoare la adresa sa continua sa fie raspandite online iar compania nu ia masuri.

Potrivit unul interviu acordat publicatiei Bild, Anas Modamani lucreaza in prezent la un fast-food si invata limba germana. Acum mai bine de un an, cand s-a pozat cu Merkel, tanarul nu stia cine este cancelarul. "Am vazut ca este inconjurata de multa lume si mi-am dat seama ca trebuie sa fie cineva important. Nu stiam insa ce functie are. Mi-au spus prietenii dupa aia ca e seful Germaniei", a povestit el.