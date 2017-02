Ce s-a intamplat dupa ce imigrantii din SUA nu au mers la munca sau la scoala o zi. 5 restaurante de la Pentagon, inchise

Numeroase afaceri s-au inchis, iar mii de oameni au iesit in strada in mai multe orase din Statele Unite, relateaza Reuters.

Activistii au organizat “O zi fara imigranti” pentru a sublinia importanta acestei categorii de persoane, ce reprezinta 13% din populatia SUA. Peste 40 de milioane americani sunt imigranti, potrivit datelor oficiale.

Trump a facut campanie impotriva a circa 12 milioane de imigranti ilegali, invocand temerile legate de infractiuni violente si promitand sa construiasca un zid la granita dintre Statele Unite si Mexic.

18 People Fired After Participating In "A Day Without Immigrants" - Story https://t.co/IMFHDpNtsR

Donald Trump, intalnire la Casa Alba cu Justin Trudeau. Momentul bizar dintre cei doi despre care vorbeste toata lumea — PSX Slammer (@PSX_Slammer) February 18, 2017

Desi numarul participantilor la protestele de joi nu poate fi stabilit cu exactitate, multi proprietari de afaceri care sustin cauza imigrantilor au inchis portile. De asemenea, multi imigranti au decis sa renunte la salariu pentru o zi.

„I-am spus profesorului meu de engleza ca nu ma duc la scoala si a spus ca intelege”, a declarat Rosa Castro, un cetatean american in varsta de 13 ani din Detroit, care a protestat impreuna cu sora sa in varsta de 26 de ani, unul dintre imigrantii ilegali din tara.

Immigrants Explain Why They Worked During ‘A Day Without Immigrants’ Boycott https://t.co/ifwB68YidS via @yahoo

— Rachel Dufie Tawiah (@duflix) February 18, 2017

De cand a fost investit in functie luna trecuta, presedintele republican a semnat un ordin executiv prin care a interzis temporar accesul cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana in Statele Unite. Acest ordin a fost suspendat de tribunalele federale.

Organizatii pentru drepturile imigrantilor si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu o serie de raiduri federale de saptamana trecuta, in urma carora au fost retinute peste 680 de persoane suspectate ca se afla ilegal in tara.

McDonald's in Green Hills only taking orders in drive-thru due to shortage of workers who are participating in #DayWithoutImmigrants pic.twitter.com/nbRIsws6Sv

— FoxNashville (@FOXNashville) February 16, 2017

In cartierul Logan Heights din San Diego, proprietara unei afaceri, Lucia, in varsta de 44 de ani, imigrant fara acte, a declarat ca si-a inchis pentru o zi magazinul alimentar, ceea ce o costa 200 de dolari.

„Comunitatea noastra este speriata si nu poate vorbi”, a spus ea. “Lucrurile sunt foarte rele pentru noi cu noul presedinte”, a adaugat ea.

Avocatii au atras atentia asupra unor cazuri precum cel din El Paso, Texas, unde agenti federali au arestat o femeie transsexuala cand a plecat de la tribunal, unde a cerut un ordin de protectie pentru ca a fost victima violentei domestice.

Guvernatorul din Virginia, Terry McAuliffe, i-a scris secretarului pentru Securitate Interna John Kelly pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu aplicarea normelor privind imigratia in statul sau. El a citat o stire NBC potrivit caruia agenti au arestat persoane in fata unei biserici care ofera adapost in perioadele reci.

Suburban businesses close for 'A Day Without Immigrants' https://t.co/nBXwC7qJxb

— Janet Gajewski (@janetgmom) February 18, 2017

Marsuri si mitinguri pro-imigranti au avut loc in orase printre care Raleigh (Carolina de Nord) si Austin (Texas). Mii de oameni au protestat si la Chicago si Detroit.

In asa-numitul District al Modei de la Los Angeles – unde se afla 4.000 de showroom-uri si ateliere de creatii vestimentare – circa jumatate dintre magazine au fost inchise. La fel s-a intamplat si in cazul a 40% din piata de flori din zona, a declarat o purtatoare de cuvant a distrivtului, Ariana Gomez.

Un lant de magazine din sudul Californiei, Northgate Gonzalez Markets, a anuntat ca le-a oferit angajatilor din cele 41 de magazine ale sale permisiunea de a merge la proteste.

La Washington, peste 50 de restaurante au fost inchise, inclusiv unele de lux.

“Din cate stiu eu, toti angajatii nostri imigranti au ales sa isi ia ziua libera”, a spus Ruth Gresser, in varsta de 57 de ani, care are patru pizzerii in Districtul Columbia. “Avem trei novici si o doamna care face pizza”, a adaugat ea, referindu-se la ea.

A day without immigrants is a day without teachers, chefs, lawyers, biz owners, students, lovers, parents https://t.co/w64MPDW6Dg

— NanaGrace (@curanderismo) February 18, 2017

La Pentagon, aproximativ cinci restaurante s-au inchis dupa ce angajatii s-au alaturat protestelor, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Apararii.

Asociatia Nationala a Restaurantelor a criticat marsurilor, afirmand intr-un comunicat ca organizatorii “perturba locurile de munca ale muncitorilor care lucreaza din greu, care incearca sa le asigure un venit familiilor lor”.

La Austin, sute de oameni au scandat: “Spuneti tare, spuneti clar, imigrantii sunt bine-veniti aici”. Ei au marsaluit de la Primarile la Capitoliu, unde Legislativul controlat de republicani analizeaza posibilitatea de a pedepsi asa-numitele orase sanctuar, care ii adapostesc pe imigranti de agentii federali.