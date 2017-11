Ce s-a intamplat dupa ce un sofer i-a taiat calea in trafic acestui mafiot celebru. Continuarea este socanta

Asaro a luat parte la celebrul caz "Lufthansa", din 1978, cand mai multi mafioti au jefuit 5 milioane de dolari si 1 milion de dolari in bijuterii de pe aeroportul Kennedy din NY. Jaful a fost pus in scena de mai multe ori, cea mai cunoscuta ecranizare fiind in filmul Goodfellas, din 1990, cu Robert DeNiro in prim plan, scrie protv.ro.

Vicent a fost cel care a supervizat si a pus la punct planul jafului, insa a fost achitat in cele din urma de judecatori. Acesta este unul dintre capitanii celebrei familii Bonanno si este momentan in arest dupa un episod socant petrecut in trafic.

Mafiotul a avut o altercatie in trafic in 2012, cand un sofer i-a taiat calea, iar ca razbunare acesta a comandat ca in filme uciderea omului prin plasarea unei bombe in masina. Atentatul a avut loc insa nu s-a soldat cu moartea acestuia, masina fiind in schimb incendiata.

Pentru aceasta crima, Asaro se afla in arest si isi asteapta sentinta, dupa ce in iunie acest an a pledat vinovat in acest caz. Acesta are sanse minime sa scape de inchisoare, putand sta pana la 20 de ani dupa gratii, dupa ce a scapat in trecut de acuzatiile in cazul Lufthansa dar si in cazul unei crime facute in anii 80.