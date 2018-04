Ce salariu are Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are doar un apartament de 77 mp

Preşedintele rus a câştigat peste 18,7 milioane de ruble în 2017, potrivit declaraţiei sale de avere. Deşi sună impresionant, convertită în euro la cursul actual suma este mai mică de 250.000 de euro – mai precis, 245.000 de euro, sau 20.416 euro pe lună. Prin comparaţie, preşedintele României câştigă în jur de 4.800 de euro pe lună.

În acelaşi document, liderul de la Kremlin mai precizează că are doar un apartament de 77 metri pătraţiplus garaj şi foloseşte o locuinţă de serviciu de 153 mp. Putin are oficial şi două maşini, un GAZ M21 şi o Lada Niva, plus o rulotă.

Premierul Medvedev (foto jos) a câştigat în 2017 8.565.296 de ruble, adică 112.260 de euro. El deţine însă un aprtament mai mare, de peste 367 de metri pătraţi, şi două maşini din perioada sovietică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov câştigă însă mai bine ca el – 14,3 milioane de ruble, 187.381 de euro.

Neoficial, însă, analiştii spun că Vladimir Putin ar putea avea o avere mai mare ca Bill Gates, de până la 200 de miliarde de euro. Apropiaţii săi ar fi ascuns în străinătate sume uriaşe, a dezvăluit scandalul Panama Papers.