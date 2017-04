Ce sanse mai au moldovenii cu pasaport roman sa calatoreasca fara vize in SUA. Trump impune conditii draconice pentru strainii care intra in State

Viza H-1B, care se aplica oamenilor de stiinta, inginerilor, programatorilor informatici si anumitor angajati specializati, un program intens folosit de Silicon Valley, este una dintre tintele Guvernului lui Donald Trump in cadrul luptei sale impotriva imigratiei.

Serviciile de imigratie (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) au dat asigurari luni ca vor adopta ”masuri multiple in vederea prevenirii si detectarii fraudelor si abuzurilor cu vize H-1B”.

”Programul vizelor H-1B ar trebui sa ajute intreprinderile americane sa recruteze cetateni straini inalt calificati atunci cand este o penurie de muncitori calificati in tara”, a apreciat agentia. ”Insa”, explica USCIS, ”prea multi muncitori americani care sunt calificati, vor si merita sa munceasca in aceste domenii au fost ignorati sau dezavantajati pe nedrept”.

In linia politicii ”America first”, promovata de presedintele american, serviciile de imigratie afirma ca vor adopta o ”abordare mai tintita” in privinta vizelor intreprinderilor care ”abuzeaza” de program in detrimentul americanilor.

Saptamana trecuta, noua administratie a emis directive care obliga angajatorii sa demonstreze ca locurile de munca pe care le propun, mai ales in programarea informatica, cer competente specifice care necesita angajarea unui muncitor straini.

Departamentul Justitiei a avertizat luni intreprinderile impotriva oricarei ”deturnari a vizei H-1B in scopul discriminarii muncitorilor americani”. Acestia din urma ”nu trebuie sa fie defavorizati, iar Departamentul este deplin hotarat sa ancheteze si sa dea in judecata” intreprinderile care contravin noilor directive, a anuntat Tom Wheeler adjunctul secretarului Justitiei.

Masurile de luni au fost anuntate in contextul in care Statele Unite lanseaza atribuirea anuala a aproximativ 85.000 de vize H-1B, pe care ”se bat” in fiecare an companii specializate in noile tehnologii. Acest program se afla in colimatorul lui Donald Trump, iar purtatorul de cuvant al Casei Albe a sugerat ca presedintele ar putea sa le abordeze in cadrul unei reforme mai largi cu privire la imigratie.

Masuri dure pentru toti strainii care viziteaza Statele Unite

Strainii care efectueaza vizite in SUA ar putea fi obligati sa le ofere agentilor de frontiera acces la telefoane, la conturi pe site-uri de socializare si sa fie intrebati despre ideologiile in care cred, masurile aplicandu-li-se inclusiv cetatenilor britanici si germani, afirma surse citate de Wall Street Journal, scrie Mediafax.ro

Administratia Donald Trump pregateste revizuirea intregului sistem de control la frontiere. In cadrul masurilor, strainii care vor vrea sa ajunga pe teritoriul american ar putea fi obligati sa le ofere politistilor de frontiera acces la telefoanele mobile, parolele la site-uri de socializare si date despre activele detinute. De asemenea, la frontiera, strainii ar putea fi interogati in legatura cu ideologia in care cred.

Masurile li s-ar putea aplica inclusiv cetatenilor din cele 38 de tari care nu au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite. Printre acestea se numara aliati apropiati ai SUA precum Marea Britanie, Germania, Italia, Japonia si Australia.

"Obiectivul este sa ne dam seama cu cine comunica o persoana", a explicat un oficial din cadrul Departamentului american pentru Securitatea Interna.

"Am putea intreba, spre exemplu: «ce site-uri accesati si daca puteti sa ne oferiti parolele site-urilor de socializare?». Daca nu ofera aceste informatii, atunci o persoana nu va putea intra in Statele Unite", afirma in februarie, in Congres, John Kelly, secretarul american pentru Securitatea Interna.

Europarlamentar roman: “Nu este exclus sa rezolvam problema vizelor”

Europarlamentarul roman Sorin Moisa (Socialisti&Democrati) s-a declarat marti, in cursul unei intalniri cu jurnalisti la Bruxelles, mai optimist in legatura cu posibilitatea ridicarii vizelor pentru romanii care vor sa calatoreasca in Statele Unite decat in privinta semnarii acordului de liber-schimb UE-SUA si a pledat pentru negocieri cu Legislativul american in acest sens.

“Eu raman la ideea ca ar trebui macar incercat sa lucram cu Congresul, care contine si multi prieteni ai Romaniei, inclusiv republicani, adica din aceeasi zona cu Trump (…), deci cred ca ar trebui sa incercam, indiferent de problema TTIP, sa rezolvam problema vizelor sau sa facem progrese in legatura cu ea. Macar anumite categorii de romani, cei care, in mod evident, au un profil de risc mai scazut, sa reusim sa intram in Visa Waiver”, a spus el, potrivit News.ro

Moisa a exclus, insa, posibilitatea unui acord similar celui cu Canada, in corelatie cu un tratat comercial. “Sunt mai optimist in privinta vizelor” decat a semnarii TTIP, a adaugat el.

El a amintit de cazul Slovaciei, care a intrat intr-o perioada in care pragul maxim al ratei de respingere a vizelor era mai mare, 10%, si care in prezent nu mai respecta pragul necesar, dar a ramas in Visa Waiver.

In aceste conditii, europarlamentarul S&D a explicat ca Romania ar trebui sa pledeze pentru cresterea, chiar si temporara, a ratei de respingere a vizelor. “Deci marele secret este sa facem in asa fel incat toleranta la procentul de vize respinse sa fie ceva mai mare, macar o perioada (…). Si asta, in mod normal se poate rezolva cu Congresul. Exista deja legislatie in Congres care leaga economia, turismul de vize, in context de tari aliate”, a adaugat Moisa, membru in Comisia pentru comert international.

“Nu este exclus sa rezolvam problema vizelor”, a conchis el, precizand ca, din contactele avute pana acum, congresmenii americani par “destul de deschisi, de prietenosi”, in aceasta privinta.

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a explicat anul trecut ca, prin legislatie, s-au stabilit patru sau cinci cerinte pentru includerea in program, iar Romania le indeplineste pe toate, cu exceptia uneia, si anume rata refuzurilor, care trebuie sa fie mai mica de 3% in cazul solicitarilor de vize de afaceri sau turistice.

La randul sau, Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior, a declarat in luna august ca, din luna ianuarie, se va relua foarte intensiv subiectul ridicarii vizelor pentru romani.