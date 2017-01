Ce scrie presa internationala despre noul Guvern al Romaniei. Ingrijorarile manifestate de Reuters si Associated Press

Presa internationala apreciaza ca investirea cabinetului Sorin Grindeanu pune capat crizei politice din tara, dar citeaza analisti potrivit carora conducerea PSD ar putea afecta lupta anticoruptie, iar promisiunile din programul de guvernare ar putea duce la sacrificarea investitiilor.

AFP il citeaza pe analistul economic Cristian Grosu, potrivit caruia programul de guvernare al PSD „seamana cu lista lui Mos Craciun”, pentru ca include multe lucruri, dar nicio sursa de finantare. In aceste conditii, Grosu si-a exprimat teama ca cheluielile de investitii vor fi sacrificate.

“La sfarsitul mandatului vom fi din nou fara autostrazile si scolile pe care toate guvernele de la caderea regimului comunist, in urma cu 27 de ani, au promis sa le construiasca”, a subliniat analistul.

Alti experti se tem ca lupta anticoruptie va avea de suferit dupa intoarcerea PSD la putere, desi noul premier a dat asigurari ca aceasta ofensiva va continua cu fermitate.

REUTERS avertizeaza ca promisiunile de crestere salariala a lui PSD risca sa nu fie vazute cu ochi buni de Comisia Europeana, care este ingrijorata de starea conturilor publice.

“Stanga, care a fost la putere din 2012 pana in 2015, a revenit asupra unui numar important de masuri de austeritate. Fiscalitatea a fost redusa, salariul minim al bugetarilor crescut, iar deficitul bugetar din 2017 ar urma sa fie de patru ori mai mare decat cel din 2017, potrivit Bruxelles-ului”, mai scrie agentia.

Agentia ASSOCIATED PRESS comenteaza in materialul sau ca exista temeri ca Guvernul de coalitie – care are 26 de ministri, cu patru mai multi decat Guvernul tehnocrat precedent – ar putea incerca sa incetineasca lupta anticoruptie din tara.

AP precizeaza ca din Guvern face parte Sevil Shhaideh, un economist care a fost nominalizata pentru a deveni primul premier femeie si musulman al tarii.

"Insa Iohannis a refuzat sa o nominalizeze pe Sevil Shhaideh, novice in politica si membra a micii comunitati musulmane din Romania, dupa ce s-a aflat ca sotul ei, de origine siriana, care a lucrat in Ministerul sirian al Agriculturii, si-a exprimat sustinerea pentru presedintele Bashar al-Assad pe retelele de socializare”, scrie agentia americana.

“Parlamentul roman a aprobat un nou Guvern de coalitie de stanga (...), punand capat la saptamani de incertitudine privind cine va conduce tara”, scrie EURONEWS.

Televiziunea paneuropeana noteaza ca PSD a ajuns inapoi la putere pe baza promisiunilor de a creste cheltuielile guvernamentale pentru asistenta medical si pensii, insa unii romani sunt ingrijorati ca social-democratii vor submina eforturile anticoruptie din tara.

„Numirea lui Florin Iordache ca ministru al Justitiei a alimentat aceste temeri. Iordache a fost implicat in 2013 intr-un efort de a consolida imunitatea pentru politicieni”, precizeaza jurnalistii Euronews.

Si EURACTIV apreciaza ca investirea lui Grindeanu pune capat crizei politice izbucnite atunci cand presedintele a respins-o pe Sevil Shhaideh

„PSD a ajuns la putere pe baza promisiunilor de a consolida cresterea economica in Romania, pentru (ca tara – n.r.) sa ajunga pe locul 13 in cele mai puternice economii din UE pana in 2020, fata de locul 17 in prezent”, explica portalul de stiri.

Jurnalistii o citeaza pe lidera opozitiei de centru-dreapta, Raluca Turcan, care l-a acuzat pe Grindeanu de „populism” si care a avertizat ca politicile acestuia vor duce la un dezastru financiar.

NEW YORK TIMES il citeaza pe decanul Facultatii de Stiinte Politice din cadrul scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative (SNSPA), Cristian Pirvulescu, potrivit caruia „adevaratul premier este Liviu Dragnea”. „Acesta este cabinetul personal al lui Dragnea”, a adaugat el.

Pirvulescu atrage atentia ca putini dintre noii ministri au avut experienta politica. „Nu este un Guvern politic, ci de un partid de guvernare. Aceasta este o problema reala pentru tara”, a subliniat el.

New York Times noteaza ca membrii de cabinet care au mai multa experienta politica au si mai mult „bagaj politic”.

Cotidianul american afirma ca numirea lui Teodor Melescanu, un diplomat de cariera, la conducerea Ministerului de Externe, a fost laudata de unii analisti. „Este bine ca avem un ministru de Externe cu experienta, din moment ce Romania va prelua presedintia UE” in 2019, a explicat Radu Magdin, directorul Smartlink Communications, un grup de consultanta politica.

El este de parere ca noul Guvern va fi mai hotarat pe plan international, „dar nu in mod agresiv”. Magdin aminteste ca, pentru a-si atinge obiectivele economice fixate, Guvernul va trebui sa negocieze cu Europa.