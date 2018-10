Ce se intampla la procesul “Regelui Cocainei”, dupa ce a fost asasinat un judecator

Mexicanul El Chapo este omul care controleaza o mare parte din piata de droguri din USA. Acesta este tinut in inchisoare de americani inca din 2016, insa procesul sau va incepe abia in aceasta toamna.

Joaquin Guzman pe numele sau, El Chapo reprezinta un pericol extrem de mare pentru toata lumea implicata in proces, drept dovada masurile exagerate de protectie luate de organele legii, pentru a evita asasinatele ce pot duce la un verdict favorabil pentru traficant.

Acesta are o istorie lunga de martori ucisi in procesele sale, si chiar un judecator ce a fost asasinat in 2016 in timp ce a iesit la alergare intr-o dimineata.

Din cauza acestor probleme din trecut, martorii din proces vor fi chemati sub anonimat sa depuna marturie, acuzarea cerand ca acestia sa nu fie adusi in curtea de judecata pentru a nu fi identificati de oamenii lui El Chapo, care ar urma apoi sa ii ameninte.