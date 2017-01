Ce se va intampla cu strainii care vor vrea sa mearga in Marea Britanie, dupa Brexit. Cum va functiona sistemul permiselor de munca

Urmatorul pas va fi de vazut cum va fi implementat noul sistem de vize impreuna cu regulile existente pentru migrantii din afara Europei, noteaza luni Financial Times, preluat de Agerpres

Cum va functiona un sistem al permiselor de munca?

Intrucat orice nou sistem va trebui sa se bazeze pe aceeasi birocratie care opereaza schema actuala bazata pe puncte, care a inlocuit permisele de munca in 2008, este improbabil sa existe vreo schimbare radicala.

In prezent, Marea Britanie emite anual cel mult 20.700 de vize pentru lucratori cu inalta calificare din afara Uniunii Europene. Aceasta cota este totusi impartita intre toti angajatorii. Mai multi ministri britanici au sugerat ca noul sistem ar trebui sa fie unul pe baza sectoriala, ceea ce inseamna ca fiecare domeniu industrial va primi propria cota.

Acest lucru va ajuta la prioritizarea locurilor de munca in sectoarele pe care guvernul britanic le considera cele mai importante pentru economie.

Vor fi cetatenii UE tratati in mod diferit de cei din afara Uniunii?

Probabil ca da, insa detaliile vor depinde partial de rezultatul negocierilor dintre Londra si Bruxelles. Theresa May a explicat ca acelor cetateni din UE cu o oferta de job ferma li se va putea permite in mod automat accesul pe teritoriul britanic, ceea ce ar insemna ca europenii se vor bucura de drepturi preferentiale semnificative comparativ cu cetatenii statelor non-UE.

In prezent, un bancher canadian sau un programator taiwanez care au primit oferte pentru un job in Marea Britanie trebuie sa obtina viza conform unui sistem bazat pe puncte, iar angajatorii lor trebuie sa faca dovada ca au incercat in zadar sa gaseasca pe plan local un alt candidat pentru job-ul respectiv.

O intrebare-cheie despre sugestia Theresei May privind "oferta de lucru ferma'' este daca aceasta se va aplica numai lucratorilor cu calificare inalta sau si altora. Daca, totusi, guvernul decide sa nu permita intrarea lucratorilor migranti dinspre UE pe baza unei oferte de lucru, atunci ministrii britanici vor trebui sa ia in considerare daca doresc sa acorde drepturi preferentiale pentru europeni prin alte modalitati. O optiune ar fi sa stabileasca in mod specific cote de permise de munca pentru cetatenii UE.

Va exista un sistem de vize diferit pentru lucratorii cu calificare joasa sau pentru locuri de munca temporare?

Aproape cu siguranta - guvernul britanic chiar are un model pentru acest lucru. Pana in 2013, aproximativ 22.000 de imigranti romani si bulgari au putut intra in Marea Britanie in fiecare an in conformitate cu sistemul de munca sezoniera din agricultura, care a fost similar unui program de munca pe perioada vacantei.

Dupa ce restrictiile tranzitorii pentru lucratorii din Romania si Bulgaria au fost ridicate, in ianuarie 2014, atunci sistemul a fost dizolvat, dar fermierii si producatorii de alimente fac un lobby intens pentru o noua versiune a lui pentru a putea face fata cererii de forta de munca cu calificare joasa in perioada post-Brexit.

Vor putea intra liber turistii din UE?

Da, pana la un punct. La numai trei luni dupa referendumul din Marea Britanie privind iesirea din UE, Comisia Europeana a propus un sistem de cereri si plati online pentru cetatenii britanici care calatoresc in Uniunea Europeana, similar Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) din Statele Unite. Este foarte probabil ca Marea Britanie sa introduca un sistem echivalent pentru cetatenii UE care doresc sa vina in vacanta sau sa faca scurte vizite in scop de afaceri.

Premierul britanic Theresa May, care urmeaza sa tina, marti, un discurs pe tema Brexit, va anunta ruperea completa a Regatului Unit de Uniunea Europeana, scrie ziarul Telegraph. Discursul, asteptat de mai multa vreme, va prezenta cele 12 prioritati ale lui May, printre care se numara iesirea din piata comuna si din uniunea vamala, precum si regimul imigratiei.