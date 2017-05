Ce trebuie sa faceti pentru a va proteja impotriva "apocalipsei cibernetice". Putin acuza SUA: "Duhuri scapate din lampa"

Solutiaa Instalati update-uri de securitate la Windows si copiati pe un hard disk, neconectat la internet, toate datele din calculator, de la poze, pana la documente sensibile. Aceste informatii le puteti pierde definitiv, in cazul unui atac, chiar daca platiti rascumpararea, spun expertii.

Atacul cibernetic a fost posibil pentru ca sistemul de operare Windows a avut o hiba, lasata nerezolvata de 16 ani. Este daca vreti, o mica fereastra uitata dechisa in sistem, una care permite instalarea FARA RESTRICTII a unui virus in computerul dumneavoastra.

Astfel, chiar daca nu ati fost dumneavoastra tinta originala, virusul poate ajunge in calculator pentru ca sunteti parte a unei retele de cate ori accesati internetul.

Oamenii pot avea o multitudine de informatii in computer, multe importante, dar pe care nu le constientizam ca atare. Abia disparitia lor ne face sa ne dam seama ca am pierdut date de care aveam nevoie. Si atunci realizam ca ar fi fost mult mai simplu sa ne luam cateva masuri de protectie.

Prima dintre ele este detinerea unei licente Microsoft legala, astfel incat sa puteti avea acces la actualizarea programului. Asta pentru ca in timp, compania care a produs programul isi da seama ce erori s-au strecurat si le repara.

Apoi, daca aveti un program vechi precum Windows XP, unul pentru care compania Microsoft a anuntat deja o actualizare, ar fi bine sa o instalati. Asta inseamna, din nou, sa intrati in legalitate.

Bogdan Botezatu, Bitdefender: "In momentul in care un sistem de operare nu e licentiat, utilizatorii vor fi tentati sa inchida actualizarile. In momentul in care am inchis actualizarile de securitate am deschis poarta oricarui tip de atac care se bazeaza pe o vulonerabilitate din sistem."

Cum virusul Wannacry a aratat ce poate face un malware lasat in libertate, este bine sa va protejati copiind informatiile pe care le considerati importante intr-un loc sigur.

Bogdan Botezau. Bitdefender: "Tot ce aveti nevoie este un hard disk extern, il conectati la calculator si copiati toate informatiile importante de pe laptop de pe calculatorul familiei si apoi deconectati respectivul hard disk si folositi-l cand aveti nevoie de informatii. "

Atentie insa, specialistii in securitate cibernetica NU recomanda, in acest caz, o copie a informatiilor tinuta in Cloud. Si asta pentru ca acest virus actioneaza in orice retea de calculatoare sau internet.

Este adevarat ca nimeni nu ne poate obliga sa ne protejam informatiile insa riscam sa le pierdem. In cazul institutiilor publice, legea nu le obliga in acest moment sa isi ia masuri de securitate astfel incat datele despre cetateni, afacerile lor, boli sau datorii sa fie in siguranta.

Anton Rug, seful serviciului Cyberint SRI: "Ar obliga furnizorii de servicii cibernetice sentiale si digitale sa isi asigure masuri minimale de securitate, sigur ar seta foarte clar modul in care se colaboreaza intre institutiile responsabile"

Aceeasi lege, care asteapta de ani de zile in Parlament sa fie luata in discutie, ar obliga si institutiile care livreaza energie electrica si gaze sau cele care opereaza aeroporturi sa aiba sisteme de siguranta informatice si toate licentele platite la zi.

Putin acuza spionajul american de atacul cibernetic mondial cu ransomware-ul WannaCry

Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat serviciile americane de informatii de infectarea cu virusul WannaCry care s-a raspandit in intreaga lume, in timp ce atacul cibernetic parea ca s-a temperat in Europa, scrie The Financial Times (FT).

Liderul de Kremlin a citat luni, la Beijing, declaratii ale unui director Microsoft, care a criticat Guvernul american pentru ca ”stocheaza” arme cibernetice.

Putin a respins totodata orice legatura a acestui atac cibernetic mondial cu Rusia.

”Microsoft a spus-o direct: sursa initiala a virusului sunt agentiile americane de securitate. Rusia nu are absolut nimic a face cu asta”, a declarat el.

Acest atac a afectat Ministerul rus de Interne, furnizorul de servicii de telefonie mobila MegaFon, grupul financiar detinut de stat Sberbank si alte ministere si companii de stat - ceea ce face din Rusia una dintre cele mai grav afectate tari de atac, potrivit Kaspersky Lab, o companie in domeniul securitatii cibernetice cu sediul la Moscova.

”N-au existat pagube semnificative in privinta institutiilor noastre - fie ca e vorba de banci, sanatate ori altceva”, a spus Putin.

”Insa este ingrijorator in general (...). Duhuri scapate din lampa, asa, mai ales daca au fost create de servicii secrete, ii pot afecta inclusiv pe autorii si creatorii lor”, a avertizat el.

Potrivit unor date, peste 1,3 milioane de sisteme informatice sunt vulnerabile la infectarea cu WannaCry, care a paralizat spitale, a perturbat retele de transport si a imobilizat afaceri, potrivit unor analisti in cibernetica.

Pana in prezent se stie ca peste 200.000 de computere, in 150 de tari, au fost infectate in primul val al atacului cibernetic cu WannaCry, un ransomware, potrivit Europol.