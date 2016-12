Cea de-a doua cutie neagra a avionului rus prabusit a fost recuperata. Ultimele cuvinte ale pilotilor

"Al doilea inregistrator (de date) de zbor al aparatului TU-154 a fost reperat si recuperat" miercuri dimineata, a declarat armata rusa, o descoperire fundamentala pentru a determina cauzele tragediei soldate cu 92 de morti, dintre care mai mult de 60 de membri ai celebrului cor al Armatei Rosii.

De asemenea potrivit armatei, 15 corpuri si peste 200 de "fragmente din corpurile victimelor" au fost gasite, cele mai multe fiind deja transferate la Moscova unde urmeaza sa fie identificate.

Prima cutie neagra a fost gasita marti dimineata "intr-o stare satisfacatoare" de echipele de cautare prezente nonstop in zona prabusirii avionului incepând de duminica.

"De la inceputul operatiunilor de cautare, 12 bucati mari si 1.547 de resturi mici au fost descoperite", a adaugat Ministerul Apararii. Printre acestea, bucati de fuselaj, motorul sau sasiul aparatului Tu-154.

Avionul a disparut de pe ecranele radar duminica la ora 02:27 GMT la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul din Soci (sud), in timp ce indrepta spre baza aeriana Hmeimim din apropiere de Latakia (nord-vestul Siriei), folosita pentru a lansa bombardamente aeriene impotriva rebelilor sirieni.

Autoritatile resping pentru moment ipoteza unui atentat. Pistele privilegiate de serviciile secrete sunt cele ale unui obiect ce a produs blocarea unui motor, kerosenul de slaba calitate, o eroare de pilotaj sau o defectiune tehnica a avionului.

Prabusirea avionului TU-154, exploatat timp de 33 de ani si in revizie in luna septembrie, a provocat o mare emotie in Rusia, pentru ca printre ocupantii avionului se aflau 64 de membri ai corului Armatei Rosii, un simbol al tarii cunoscut pentru turneurile sale triumfale in intreaga lume.

Potrivit presei din Rusia, avionul s-ar fi prabusit dupa ce flapsurile s-au blocat, iar pilotii au pierdut controlul aeronavei intr-un moment critic.

BBC, care citeaza Interfax, a prezentat ultimele cuvinte ale pilotilor:

"La naiba! Flapsurile, la naiba, ce se intampla?"

In acest moment se aud alarmele senzorilor care avertizeaza ca avionul este prea aproape de sol.

"Comandante, ne prabusim!"