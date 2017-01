Cea mai mare desfasurare de trupe americane in Europa de Est de dupa Razboiul Rece: "Suntem gata de lupta"

In Europa centrala si de Est, temerile privind amenintarea rusa au luat amploare dupa anexarea Crimeei de catre Moscova, in 2014. Soldatii americani vor fi desfasurati si in Bulgaria si Romania. Moscova a criticat apasat aceasta mobilizare, pe care o considera agresiva.

Desfasurarea unei brigazi blindate complete ofera garantii ale sustinerii americane pentru aliatii est-europeni. Pentru inceput, s-au aliniat 80 de tancuri, 500 de blindate si 3.500 de militari americani. Li se vor alatura, luna viitoare, alti 1.600 de militari, elicoptere si avioane.

General Ben Hodges, comandant trupe SUA Europa: "Ultimul tanc american parasise Europa cu trei ani in urma. Nu mai aveam nimic aici, nici macar un tanc. Am sperat cu totii ca Rusia urma sa fie partenerul nostru, asa ca am retras totul. Acum le aducem inapoi din cauza invaziei ruse din Ucraina".

Presedintele polonez, Andrei Duda, a intampinat trupele americane: "Dumnezeu sa binecuvanteze Polonia! Dumnezeu sa binecuvanteze America!"

A treia brigada blindata a armatei americane se va antrena cot la cot cu aliatii est-europeni, o schimbare dramatica de misiune, dupa ce in ultimul deceniu a fost desfasurata in Orientul Mijlociu. Culoarea nisipie a blindatelor, potrivita pentru desertul oriental, va fi rapid schimbata cu verde, pentru a se adapta peisajului european.

Atika Shubert, corespondent CNN: "Acest exercitiu cu munitie reala arata ca a treia brigada blindata este pe deplin operationala!" Deviza este: cel mai bun atac este o buna aparare.

General Ben Hodges, comandant trupe SUA in Europa: "Pregatire si descurajare sunt cuvintele cheie! Avem nevoie de mentalitatea: "suntem gata de lupta imediat". Nu ne asteptam la vreun atac! Dar, cea mai buna cale de a ne asigura ca nu va fi niciun atac este sa demonstram ca suntem gata. Echipamentele sunt pregatite. Soldatii sunt gata."

Totusi, multumirea europenilor este umbrita de temeri. Rusia descrie mobilizarea americana drept "o amenintare" si, cu siguranta, spera ca presedintele Donald Trump va retrage in curand trupele si echipamentele. In nenumaratele sale semnale contradictorii, Donald Trump s-a declarat "foarte atasat de securitatea Europei", afirmand in acelasi timp ca NATO este o organizatie depasita.