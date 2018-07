Cea mai mare linie de cale ferata in miniatura din lume a ajuns in Guinnes Book. Cum arata constructia din Hamburg, care a costat 12 milioane de euro. Imagini spectaculoase - VIDEO

Aceasta lume de fantezie este localizata in Hamburg si a costat 12 milioane de euro. Wunderland are 8 sectoare legate intre ele de 13 kilometri de sina. Trenurile circula prin Scandinavia in Germania, Austria, Elvetia si chiar si prin America. 900 de trenuri cu 12000 de vagoane circula cateva sute de kilometri zilnic, iar cel mai lung tren are 14,51 metri.

In prezent cifrele de la Miniatur Wunderland arata astfel: 930 de trenuri, 14400 de vagoane, peste 15 400 de metri de linie de cale ferata, peste 215 000 de figurine si peste 225 000 de copaci. Cele 8 sectiuni au necesitat aproximativ 580 000 de ore de munca.

Aeroport Knuffingen este preferatul multor turisti deoarece pot vedea numeroase avioane si masini aflate in miscare. Constructia acestuia a durat 6 ani si a costat 3,5 milioane de euro. Acesta are 150 de metri patrati si este dotat cu 40 de avioane. De la hangare pana la terminale, toate detaliile au fost recreate cu strictete.

“Constructia Venetiei a luat mai bine de doi ani. Am incercat sa reconstruim mai multe puncte de atractii. Podul Rialto, Piata San Marco si Carnavalul de la Venetia. Noi am incercat sa redam cele mai uimitoare privelisti si diversitatea Venetiei intr-un spatiu atat de mic.”

250 de masini controlate prin calculator circula pe strazi. Masinile de pompieri si cele ale politiei mentin pacea in Wunderland, stingand incendiile si urmarind infractorii. O zi la Wunderland dureaza doar 15 minute, astfel ca vizitatorii pot vedea diverse lucruri din viata reala in miniatura.

Pana in 2020 creatorii doresc sa aduca Franta, Marea Britanie, Italia si parti din Africa in Wunderland. Constructia a inceput in luna decembrie a anului 2000 iar prima sectiune a atractiei a fost finalizata in august 2001. Proiectul a fost demarat de catre fratii Frederik si Gerrit Braun. Acum, 260 de angajati lucreaza in culisele lumii miniaturale cea mai mare de acest gen din lume.