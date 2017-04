Cea mai puternica bomba pe care o detine armata americana a fost lansata in Afganistan. 46 de membri ai gruparii au murit - VIDEO

Super bomba a fost lansata aseara, iar potrivit Pentagonului american dispozivul a vizat o baza militara ISIS. Dispozitivul, cunoscut drept mama tuturor bombelor, cantareste 10 tone, fiind ghidat de un sistem GPS. Presa straina scrie ca este prima data cand o asemenea bomba este folosita pe un camp de lupta, munitia fiind dezvoltata in timpul razboiului din Irak. Autoritatile din Afganistan au anuntat ca aproape 50 de membri ai gruparii au murit.

"În urma atacului, suntem siguri că nu au murit civili, pentru că acolo nu erau civili. Erau pierderi mari în rândurile grupării Daesh."

Presa straina scrie ca bomba costa in jur de 16 milioane de dolari si este extrem de precisa. Totodata, Statele Unite mai au inca 19 dispozitive de acest fel in arsenal. O inregistrare facuta in 2003, cu un test al bombe arata cat de devastatoare sunt efectele acestei arme.