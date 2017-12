Cea mai puternica ninsoare din ultimii patru ani a semanat haos in Marea Britanie. Mai multe scoli din Anglia si Tara Galilor, inchise, iar 330 de zboruri de pe aeroportul din Frankfurt, anulate - VIDEO

A nins abundent peste tot, dar mai ales in Tara Galilor si in centrul Angliei, unde politia le-a cerut oamenilor sa nu plece cu masina decat in caz de urgenta. Cel putin 8 mii de soferi au avut nevoie sa fie tractati, dupa ce au ramas blocati in trafic.

"Este tipic de ceea ce ne-am asteptat sa experimentam in aceasta perioada. Soferul pierde controlul si ajunge in bariera. Din fericire, in acest caz nu exista raniti."

Mai multi padsageri, care urmau sa zboare din Londra au ramas blocati pe aeroporturi deoarece aeronavele nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile. In Tara Galilor s-a depus strat de 30 de centimetri de zapada, ceea ce reprezinta un record pentru aceasta regiune. 24 de mii de case din trei regiuni au ramas fara electricitate, dupa ce liniile de inalta tensiune au fost avariate de vant sau ninsoare. Pentru copii insa, peisajul alb a fost o mare bucurie, mai ales ca unora le aduce inca o zi in care stau acasa.

"Am trecut peste gheata si cred ca mi-a taiat anvelopa.-Si este oribil sa fii blocat asa?Sunt inghetata si copiii, de asemenea."

"Da, e destul de dragut. Nu se intampla prea des, asa ca evident ca trebuie sa profiti din plin atunci cand poti."

Valul de ninsori si de frig s-a abatut si asupra altor tari din vestul Europei. In Belgia a fost declansat codul portocaliu de polei, fiind afectate provinciile Liege, Namur si Luxembourg.

Din cauza ninsorii sunt posibile intarzieri la Brussels Airport, dar si probleme in traficul tramvaielor si metrourilor din Bruxelles. In Franta, 22 de departamente se afla sub cod portocaliu pentru risc de ninsoare, polei, vant si avalanse. Din cauza vremii nafavorabile mai multe competitii sportive din Olanda si Germania au fost amanate.