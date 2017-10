Cea mai scumpa casa din lume a fost scoasa la licitatie. Are 5 mii de metri patrati si se afla la Nisa. Cat costa imobilul - VIDEO

Vila Les Cedres este considerata cea mai scumpa casa de pe glob, dupa ce a fost scoasa la licitatie cu 350 de milioane de euro. Se afla la Nisa, in sud-estul Frantei, si este veche de 187 de ani. In casa sunt 16 dormitoare, o biblioteca imensa cu peste 3 mii de carti, in valoare de sute de mii de euro, si o sala pentru banchete.

Aproape ca in toate camerele poti gasi candelabre, usi franceze si tablouri din secolul al XIX-lea. Iar in curte, se afla un bazin, un grajd pentru 30 de cai, dar si una dintre cele mai frumoase gradini din Europa.

Proprietarii spun ca in aceasta gradina exista peste 14 mii de specii de plante. Vila apartinea regelui Leopold al II-lea al Belgiei, iar apoi a fost procurata de o familie, care se ocupa de producerea lichiorului.