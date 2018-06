Cea mai scumpa masina vaduta vreodata. Un Ferrari din anul 1962 va fi scos la licitatie in luna august - VIDEO

La sfarsitul lunii august fi scos la licitatie un Ferrari pretul caruia depaseste 45 de milioane de dolari. Actualul proprietar al autovehicolului este renumitul colectionar de masini Greg Whitten, fost inginer sef la Microsoft si actual presedinte al companiei Numerix.

Masina sa a fost fabricata in anul 1962. Automobilul model Ferarri 250 GTO, considerat cel mai frumos exemplu de design Ferrari cu proportii invechite si o silueta inconfundabila, a fost una dintre cele mai de succes masini de curse, obtinand primele locuri la peste 300 de curse din intreaga lume.

Producatorii s-au limitat la 36 de exemplare fabricate a acestui model, toate in mod uimitor s-au pastrat pana in zilele noastre. Expertii afirma ca o masina similara ar putea fi vanduta in urmatorii 3 ani la un pret de peste 100 de milioane de dolari.