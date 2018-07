Cea mai tare fata din lume lucreaza pentru NASA si are doar 17 ani - VIDEO

Alyssa Carson, o tanara in varsta de 17 ani din Statele Unite ale Americii, e unul dintre copiii care au crescut cu superproductii SF ca “Star Wars”, “Star Trek”, dar si cu desene animate precum “Biker Mice from Mars” si “Saber Rider and the Star Sheriffs”. Nu e de mirare, de ce a ales sa se indrepte spre o cariera de astronaut.

Alyssa se pregăteşte în acest moment să devină şi primul om care va locui pe Marte, scrie site-ul Unilad. Acelaşi site mai scrie că fata era fascinată de planeta roşie încă din copilărie, aşa că a acceptat imediat propunerea NASA de a merge pe Marte, atunci când agenţia spaţială va trimite acolo prima misiune spaţială umană.

Mai precis, în 2033, când Alyssa va avea 32 de ani, NASA vrea să o trimită pe planeta roşie, unde ea ar urma să crească plante, să desfăşoare tot felul de experimente ştiinţifice şi să caute semne de viaţă. Ea va locui acolo aproximativ 3 ani, după care se va putea întoarce pe Terra.

NASA nu e singura agenţie spaţială interesată să o trimită pe tânăra astronaut pe Marte. Şi SpaceX, compania lui Elon Musk, dar şi MarsOne, iau în considerare posibilitatea de a o trimite mai devreme în spaţiu. SpaceX a declarat deja că intenţionează să bată NASA şi să trimită primul echipaj uman pe Marte în 2024. Mai mult, Elon Musk a mai spus că speră ca până în 2030 să aibă deja primele colonii permanente în construcţie.