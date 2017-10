Cecenul, suspectat ca a planuit asasinarea lui Putin acum cativa ani, tinta unui atac la Kiev. S-a tras in masina in care se afla impreuna cu sotia. Femeia a murit pe loc, iar Adam Osmaiev, ranit - VIDEO

Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau in masina lor in apropiere de o cale ferata de langa Kiev, cand cineva a deschis focul. Potrivit politiei, ar fi tras doua persoane. Dintr-o poza publicata pe internet se vede ca cel putin 10 gloante au nimerit in automobil.

Femeia a murit pe loc, iar barbatul a fost ranit. De la spital, el a facut cateva declaratii.

Adam OSMAIEV: ” Am mers cu masina cat am putut, pentru ca un glont a ajuns si in motor si automobilul s-a oprit. Am incercat sa-i ofer primul ajutor (n.r.-sotiei), dar ea a fost ranita la cap.”

Politia investigheaza cazul si ia in calcul mai multe versiuni, printre care si un omor la comanda. Este a doua tentativa din acest an de a-l ucide pe Osmaiev. In luna iunie, un barbat care s-a prezentat drept un jurnalist francez l-a impuscat in piept pe cecen.

”- Este o continuare.- Adica este o urma din Rusia?- Evident.”

In Rusia, Adam Osmaiev este acuzat ca ar fi incercat sa-l asasineze pe Vladimir Putin. In 2014, cecenul impreuna cu sotia lui s-au alaturat unui batalion de voluntari, care lupta impotriva separatistilor din Donbas.