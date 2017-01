Au petrecut Craciunul pe rit vechi in masini. Moldoveni blocati de nameti in Bulgaria, dusi in Romania: "Credeam ca nu mai pot iesi de aici"

In apropiere de Vama Veche, aproape 40 de masini in care se aflau peste 100 de persoane, inclusiv copii, nu au mai putut inainta din cauza troienelor si au asteptat ajutorul autoritatilor.

Si pe drumul spre Negru Voda, aproximativ 50 de oameni au indurat trei zile frigul, dupa ce s-au trezit blocati pe drum din cauza viscolului. Duminica noapte, utilajele de deszapezire au razbit prin muntii de zapada si au putut sa ajunga la ei, ca sa-i duca in Romania

Oamenii au plecat spre case inainte sa se dezlantuie viscolul, dar nu au putut ajunge in Romania. Ninsoarea i-a prins inainte de punctul de trecere a frontierei de la Negru Voda.

"De vineri, de la ora 12 suntem aici. Suntem mai multe persoane", spune un barbat.

Unii sunt cetateni din Republica Moldova, care au petrecut Craciunul pe rit vechi in masini, incercand sa nu se lase doborati de gerul napraznic.

''Stau aici de vineri dimineata. Nu am putut merge nici intr-o parte, nici in alta. Ne-au spus sa asteptam pana deblocheaza drumurile", spune un sofer de TIR.

Vecinii bulgarii au incercat sa curete drumul pe partea lor. Iar din Romania au fost trimise excavatoare pentru deblocarea tronsonului dintre vama si localitatea Negru Voda. Interventia utilajelor a fost dificila in fata muntilor de zapada de cativa metri.

Autoritatile de la noi au monitorizat in permanenta situatia. Pe langa turistii de la Negru Voda, alte aproape 100 de persoane, blocate in apropiere de Vama Veche, au avut nevoie de ajutor.

Sorin Grindeanu, premierul Romaniei: "Am avut, cred eu, cea mai dificila situatie legata de cetatenii romani aflati in Bulgaria. Am luat legatura cu ministrul Afacerilor Externe, care imediat a luat legatura cu domnul ambasador de la Sofia."

Dupa cateva ore de lupta cu nametii, utilajele au razbit pana la oamenii aflati in pragul disperarii de cat au dardait in frig.

"Eu credeam ca nu mai pot iesi de aici. In sfarsit, mai avem putin si ajungem acasa", spune disperata o femeie.

Romanii care au avut de asteptat in apropiere de Vama Veche au fost dusi in Romania in trei etape.

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne: "99 de persoane, 20 de copii si 37 de masini. O parte dintre acestia au ales sa ramana in judetul Constanta, o parte au avut si domiciliul in judetul Constanta, iar o parte au plecat catre Bucuresti insotiti de echipaje de politie."

Ultimul grup de turisti a intrat in tara dupa miezul noptii.