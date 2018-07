Cei 12 fotbalisti thailandezi si antrenorul lor, care au stat blocati intr-o pestera mai bine de doua saptamani au povestit cum au reusit sa supravietuiasca si prin ce incercari au trecut - VIDEO

Copii salvati, purtand toti tricouri cu cate un mistret imprimat, emblema echipei de fotbal din care fac parte, au schimbat cateva pase chiar in sala in care a fost organizata conferinta de presa. Dupa ce au fost externati, tinerii au reusit sa discute cu presa si sa povesteasca in detalii lucruri necunoscute pana acum de catre public. Au inceput cu momentul cand au fost gasiti.

Adul SAMON, MEMBRU AL ECHIPEI DE FOTBAL: “Totul s-a intamplat dimineata cand noi stateam pe pietre. Am auzit niste oameni vorbind si am decis sa facem liniste ai sa ascultam de unde vin sunetele. Am coborat spre ei si ei ne-au salutat: “Buna, este cineva aici?”

In prima zi cand au ramas blocati, tinerii spun ca au incercat singuri sa gaseasca o solutie de a iesi din pestera.

Ekapol CHANTAWONG, ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL: “Am incercat sa merg sub apa si sa sap pentru a vedea daca putem trece, dar jos era numai nisip, iar sus numai roci.”

Dupa ce au inteles ca nu pot iesi singuri, tinerii au gasit o stanca, de pe care curgea apa si au decis sa stea acolo. Inainte de somn toti se rugau in speranta ca vor fi gasiti de salvatori. Dupa doua saptamani in care au stat blocati, acest lucru s-a intamplat. Cei 12 baietii si antrenorul lor au fost scosi la suprafata, dupa un efort international de salvare.