Cei 3 regi ce conduc lumea interlopa! Sunt atat de puternici incat ii sperie si pe traficantii de droguri

Traficantii de droguri din America de Sud sunt cei mai mediatizati criminali din lume, insa imperiile lor nu se compara cu ce au reusit sa construiasca cei mai puternici si mai bogati interlopi din lume.

Intre ei, doi rusi si un indian.

3. Viktor Bout - Unul dintre oamenii care au profitat cel mai mult de caderea imperiului sovietic, exportand arme in Africa si in Asia. Acesta a vandut atat de multe arme incat i s-a pus porecla de "Vanzatorul de moarte", fiind extradat in USA dupa ce a vandut arme fortelor paramilitare din Columbia pentru a lupta impotriva americanilor. In 2011 a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare.

Are o avere de 6 miliarde de dolari.

2. Dawood Ibrahim - Unul dintre cei mai cautati oameni de pe lista FBI, Dawood este fiul unul politist insa a ajuns sa terorizeze India cu atentatele sale cu bomba, care au ucis peste 250 de persoane. Acesta se ocupa de asemenea cu trafic de droguri si cu asasinate, avand si afaceri in imobiliare, jocuri de noroc si Bollywood.

Are o avere de 6,7 miliarde de dolari

1. Semion Mogilevich - Cel mai mare criminal din Rusia, acesta este considerat "seful sefilor" din mafia ruseasca, avand legaturi apropiate inclusiv cu Vladimir Putin, lucru ce ii permite din cate se pare sa isi conduca imperiul linistit. Acesta are un portofoliu foarte vast de activitati criminale, ce includ camatarie, trafic de droguri, asasinate, trafic de arme, fraude fiscale, spalare de bani, prostitutie si santaj. Culmea e ca traieste in continuare linistit in Moscova, neavand probleme cu legea.

Are o avere de 10 miliarde de dolari.