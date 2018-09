Cei care planificata o vacanta tarzie in Grecia, trebuie sa stie ca vremea se va inrautati dramatic. Tara este amenintata de un ciclon mediteranean, care a adus deja vant si ploi abundente - VIDEO

Un ciclon mediteranean este de cateva zile in formare in largul Italiei si al Greciei. Este un fenomen rar, dar foarte periculos, iar meteorologii avertizeaza ca cele mai afectate vor fi regiunile din sudul Greciei si Creta.

Ciclonul vine pe urmele furtunii Xenon, care a dus la scaderea temperaturilor si a adus prima zapada in cateva tari. Vantul a batut cu putere, formand valuri uriase.

Mai multe porturi sunt inchise de trei zile, iar cursele de feribot catre insule au fost suspendate. In cateva localitati scolile si-au sistat activitatea. La Atena, vantul a doborat copaci iar pompierii au fost chemati sa intervina in 350 de cazuri. Autoritatile au sfatuit populatia sa evite activitatile in aer liber, la plaje si sa nu se apropie de arbori.