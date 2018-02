Cei care si-au planificat o vacanta in Thailanda trebuie sa stie asta. Autoritatile de acolo au anuntat ca interzic fumatul pe 24 de plaje - VIDEO

Legea a intrat in vigoare astazi, iar cei care o vor incalca risca amenda de trei mii de dolari sau pana la un an de inchisoare. Interdictia a fost pusa dupa ce plajele au devenit pline de mucuri de tigare, iar multe dintre ele ajungeau si in mare.

Totusi, autoritatile au anuntat ca pentru fumatori au fost amenajate zone speciale, nu departe de plaje.

Thailanda este vizitata anual de circa 30 de milioane de turisti.