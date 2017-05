Cei doi barbati fara adapost care au ajutat ranitii atacului din Manchester. Unul dintre ei a primit o locuinta

Stephen Jones si Chris Parker se aflau in zona pentru a cersi si a dormi. In momentul atacului, Chris Parker, 33 de ani, se afla in holul cladirii, unde merge frecvent sa cerseasca de la oamenii care ies de la concerte. Acesta spune ca a vazut o lumina puternica inainte de explozie.

Parker a descris momentul in care a ajutat o fetita care isi pierduse piciorul in urma exploziei, inainte sa intervina pentru o femeie care i-a murit in brate dupa ce a suferit leziune grave la picioare si cap.

“Toata lumea era fericita. In timp ce oamenii incepeau sa iasa, am auzit o bubuitura, iar intr-o clipa am vazut o lumina puternica, apoi fum si am auzit tipete. M-a trantit la pamant. Dupa aceea m-am ridicat, si in loc sa fug, m-am intors ca sa ajut. Erau oameni intinsi pe jos peste tot. Am vazut o fetita, nu mai avea picioare. Am invelit-o in cateva tricouri si am intrebat-o unde este mama sau tatal ei. Mi-a raspuns ca tatal era la munca, iar mama chiar la locul incidentului”.

O pagina GoFundMe a adunat pana acum peste 8.000 de lire pentru Parker, iar mama sa, cu care nu a mai tinut legatura l-a rugat prin intermediul retelelor sociale sa ia legatura cu ea.

De cealalta parte, Stephen Jones, 35 de ani, a primit o casa in care sa locuiasca pentru 6 luni, pentru a se pune pe picioare. Asta dupa ce a scos cuie din fata unei fetite la scurt timp dupa explozie.

"Erau multi copii cu sange pe ei, plangand si tipand. A trebuit sa le scoatem cuie din brate si cateva din fata unei fete", a povestit Stephen.

Curajul sau i-a atras atentia vicepresedintelui echipei de fotbal West-Ham, David Sullivan, care a colaborat cu fiul sau pentru a-l gasi si a-i plati chiria unei locuinte pentru jumatate de an.

De asemenea, o pagina de caritate JustGiving a fost infiintata in numele lui Stephen si s-au strans pana acum peste 16.600 de lire.

