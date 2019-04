"Cei doi colegi cu care eram ar fi putut sa intre, dar eu nu". Liderul UDMR, Kelemen Hunor, interdictie sa intre in Ucraina

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX că a primit în paşaport şi o interdicţie de a intra în Ucraina până în 13 octombrie 2020.

„Am plecat sâmbătă spre Ucraina, împreună cu doi colegi din UDMR, am vrut să ajung în Ujhorod pentru a participa la a 30-a aniversare de la înfiinţarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Eram în Ungaria la un punct de trecere a frontierei cu Ucraina şi am dat paşapoartele, iar după ce am aşteptat o oră în maşină, după care cei de la poliţia de frontieră mi-au spus că nu am voie să intru în Ucraina, fără să primesc vreun motiv, fără să mi se dea o explicaţie. Cei doi colegi cu care eram ar fi putut să intre, dar eu nu. Am primit un formular în limba ucraineană ca să îl semnez şi mi-au pus o ştampilă în paşaport cu interdicţia de a intra în Ucraina până în 13 octombrie 2020”, a spus Kelemen.

Acesta l-a informat pe ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, despre acest incident, şi se va adresa, luni, Ambasadei Ucrainei la Bucureşti şi va cere o explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Este inacceptabil aşa ceva, este vorba, totuşi, de două ţări vecine, eu nu am mers zilnic în Ucraina, nu am mai fost de peste 20 de ani. Am avut bune intenţii, dar nici nu contează acest lucru, dacă mergeam în scop turistic sau cultural, dar să nu se dea nicio explicaţie şi să interzici intrarea unui cetăţean român mi se pare extrem de grav”, a mai spus Kelemen Hunor.