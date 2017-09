Cei mai bogati oameni din lume se aduna in aceste zile la Monaco, unde au fost aduse sute de iahturi moderne si ecologice - VIDEO

Cei mai bogati oameni din lume se aduna in aceste zile la Monaco, unde s-a deschis targul de iahturi. Desi este una dintre cele mai mici tari de pe Glob, principatul gazduieste cel mai mare eveniment de acest fel. In acest an, producatorii au prezentat peste 500 de modele de ambarcatiuni in valoare aproximativ 4,5 miliarde de dolari.