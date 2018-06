Cel de-al doilea suspect care a fugit din Germania, dupa omorul adolescentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, a fost retinut in Irak. Unde a fost vazuta fata, ultima data, in viata. Detalii despre crima care a ingrozit Europa

Ali Bashar, in varsta de 20 de ani, a fost arestat, ieri, de autoritatile kurde din nordul Irakului la cererea politiei germane, a declarat ministrul german de interne Horst Seehofer, noteaza BBC.

Autoritatile germane s-au infuriat, ca din cauze unei gafa de securitate a aeroportului din Germania, acesta a reusit sa fuga din tara.

Imigrantul, care din 2015 a cerut azil in Germania, este suspectat de viol si uciderea adolescentei de 14 ani, alaturi de un alt imigrant turc. Cel de-al doilea suspect, un turc de 35 de ani, a fost retinut acum doua zile.

Crima lui Susanna Feldman a reaprins critica politicii de imigrare a cancelarului Angelei Merkel.

Adolescenta de 14 ani, care ar fi moldoveanca, a fost declarata disparuta in luna mai. Miercuri, 6 iunie, corpul ei a fost gasit in apropierea centrului de refugiati unde a locuit Bashar.

Ultima data a fost vazuta, in viata, tot la centrul de refugiati, a informat presa locala

Adolescenta era evreica, dar politia a spus ca nu exista nicio dovada ca religia ei a fost un motiv pentru a comite crima. Consiliul Central al evreilor din Germania a spus ca multe detalii in acest caz au ramas neclare si au cerut o investigatie aprofundata.

Autoritatile germane sustin ca Bashar si familia sa au urcat la bordul unui avion de la Dusseldorf, chiar daca numele de pe documentele lor de identitate nu se potriveau cu cele de pe biletele lor.

Bashar a ajuns in Germania in 2015 impreuna cu parintii sai si cu cinci frati. Tot in acelasi an, cererea de azil a fost refuzata si toti urmau sa fie deportati. Cu toate acestea, Bashar a obtinut un permis de sedere temporara in timp ce a asteptat ca apelul sau sa fie audiat.

Individul a ajuns in vizorul politiei dupa mai multe incidente violente, printre care jaf, posesia unui cutit si lupta. El a fost, de asemenea, alaturi de alte persoane, suspectat de asaltarea sexuala a unei fete de 11 ani care locuia in acelasi adapost pentru refugiati.