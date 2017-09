Cel mai amplu exercitiu militar de la Razboiul Rece, Zapad 2017, a inceput. Timp de 7 zile, Rusia si Belarus vor desfasura manevre militare: 250 de tancuri, 10 nave de razboi - VIDEO

– Sunt gata de lupta 16 rachete.

Dupa scenariu, grupuri de teroristi au patruns in Kaliningrad ori pe teritoriul Belarusului si intentioneaza sa savarseasca atacuri. Incepand de azi, militarii invata cum sa reactioneze in asemenea situatii. Cel putin asa explica Moscova scopul principal al exercitiului, mesaj transmis intens si de posturile de televiziune rusesti.

- De ce se pregateste armata noastra?- De nimic. Pur si simplu, continuam exercitiile.

Alexandr FOMIN, VICEMINISTRU AL APARARII RUSIA: Scopul exercitiului este pregatirea trupelor pentru a asigura securitatea militara a statului.

Occidentul insa are alte versiuni, potrivit carora Kremlinul testeaza, in cel mai bun caz, capacitatile de reactie a soldatilor intr-un eventual conflict armat cu NATO. Cel mai pesimist scenariu este ca Rusia s-ar pregati de invazia asupra altor tari. In acest context, Occidentul aminteste ca acum 4 ani, Zapad 2013 se desfasura si pe teritoriul Crimeei, unde, sub camuflajul evenimentului, rusii ar fi dislocat in peninsula trupe, care, pentru un an, ar fi contribuit la anexarea teritoriului ucrainean.

Mai mult, un fost general american din Europa a declarat ca, de fapt, in jur de 100 de mii de militari au fost mobilizati la manevre si nu 12.700, asa cum a anuntat Moscova. NATO mentioneaza ca declarand o cifra mai mica de 13 mii de persoane, Kremlinul isi asigura dreptul de a refuza monitorizarea exercitiului de catre alianta, fapt care s-a si intamplat. La manevrele militare mai sunt mobilizate 70 de avioane si elicoptere militare, dar si 250 de tancuri, 200 de piese de artilerie si 10 nave de razboi. Totodata, Rusia nu precizeaza, cate trupe a Ministerului de Interne, a Garzii Nationale si a Comitetului pentru Situatii de Urgenta sunt implicate.

Zapad 2017 este considerat cel mai amplu exercitiu militar desfasurat de Moscova de la Razboiul Rece incoace.