Cel mai batran mafiot din lume tocmai ce a iesit din inchisoare la 101 ani. Vezi cum arata dupa eliberare

La 101 ani, americano-italianul este cel mai batran mafiot din lume. Sonny Franseze a facut parte din adevarata lume a mafiei, incepand cu anii 40. Acesta a ajuns sa fie al doilea sef al familiei Colombo, participand la numeroase crime si infractiuni de-a lungul timpului.

Din cauza vietii sale criminale, Sonny a stat 40 din ultimii 50 de ani la inchisoare, fiind eliberat de curand, chiar inainte sa implineasca 101 ani. Acesta sta in New York si nu are voie sa paraseasca orasul din cauza cazierului sau.

Batranul mafiot dorea sa mearga la filmul lansat de fiul sau, si el fost mafiot, insa nu a putut deoarece piesa avea loc la Las Vegas, iar el nu poate sa paraseasca statul New York.

Sonny a avut la viata sa mai multe condamnari, cele mai importante fiind pentru jaful armat al unei banci, santaj, camatarie si alte infractiuni. Acesta a ajuns sa traiasca peste 100 de ani, un lucru extrem de rar intalnit, poate unic in lumea Mafiei, avand in vedere ca multi sunt ucisi de catre alti mafioti in timpul vietii, iar majoritatea mor din cauze naturale sau de boala in jurul varstei de 70 de ani, din cauza stilului de viata.

Sonny, alaturi de fiul sau: