Presa straina scrie ca acesta a decedat in somn, fiind in locuinta sa din New York. In 2015, averea lui a fost estimata de Forbes la 3,3 miliarde dolari, iar Rockefeller a ajuns pe locul 604 din topul miliardarilor lumii.

La aproape 100 de ani, el a facut al 6-lea transplant de inima. El spunea ca a ajuns la aceasta varsta, iubind viata si era cunoscut pentru actiunile de caritate. Averea va ramane celor sase copii ai sai