Cel mai batran veteran american, in varsta de 111 ani, fumeaza zilnic 12 tigari

Acesta a călătorit pentru primară oară cu un avion privat. Sâmbătă, Richard Overton din Austin a zburat către Washington pentru a vizita Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură Afro-americană. Călătoria a fost finanţată de un om de afaceri şi filantrop, Robert F. Smith, relatează dallasnews.com

Richard Overton s-a născut în 1906. Veteranul de război a luptat în timpul celui De-al Doilea Război Mondial. Bărbatul a dezvăluit că fumează zilnic 12 ţigări, iar câteodată consuma şi whiskey.

În decursul vieţii sale, Overton a întâlnit multe celebrităţi, între care chiar fostul preşedinte Barack Obama. Când a fost întrebat care este secretul longevităţii sale, veteranul a răspuns că “Dumnezeu şi ţigările”.

