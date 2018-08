Cel mai bogat britanic si un infocat sustinator al Brexitului se va muta in paradisul fiscal din Monaco

În ciuda declaraţiilor sale anterioare, potrivit cărora statul insular se va bucura de prosperitate după ce va părăsi Uniunea Europeană, Jim Ratcliffe a decis să se mute în paradisul fiscal din Monaco, unde cetăţenii nu plătesc impozite, potrivit The Independent.

Jim Ratcliffe este fondatorul companiei din industria chimică Ineos şi are o avere estimată la 21 miliarde de lire.

Înainte de referendumul din 2016, Sir Jim a precizat că a sprijinit ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar, fiind încrezător că va prospera pe cont propriu.

“Britanicii sunt perfect capabili să se managerieze singuri şi nu au nevoie de Bruxelles să le spună cum să-şi gestioneze afacerile”, a declarat el pentru The Sunday Times. “Eu pur şi simplu nu cred în conceptul de Statele Unite ale Europei. Nu este viabil.”

In timp ce Ineos va ramane cu sediul in Londra, doi dintre ceilalti directori ai companiei, Andy Currie si John Reece, se vor alatura lui Sir Jim in Monaco, potrivit The Daily Telegraph.

Motivele pentru relocare nu au fost clarificate, dar Jim Ratcliffe s-a plâns anterior de regimul fiscal britanic. Ineos şi-a mutat sediul în Elveţia în 2010, timp de patru ani, pentru a-şi reduce factura de impozit pe profit.