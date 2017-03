Cel mai bogat fermier roman si unul dintre nepotii lui Gigi Becali, anchetati de procurori. Reactia patronului Stelei

Acestia cred ca respectivul, ajutat de unul dintre nepotii lui Gigi Becali, dar si de alte zeci de persoane, ar fi pus la cale o retea de firme fantoma.

Astfel, ar fi spalat sume impresionante si s-ar fi sustras de la plata TVA, prin introducerea unor facturi de cheltuieli fictive, in contabilitatea firmelor. Paguba statului ar fi de 5 milioane de euro.

Mii de tone de legume si fructe au iesit de-a lungul anilor din serele de la Popesti Leordeni detinute de omul de afaceri Horia Culcescu si de nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi. Cu toate acestea, afacerea nu pare sa mearga bine si sa faca profit. Asa ca statul nu are de unde sa ia banii pentru taxe.

Politistii de la economic spun ca au aflat motivul: 5 milioane de euro ar fi pierdut statul din cauza firmelor controlate de cei doi apropiati ai lui Becali.

George Becali: "Ce stiu e ca e vorba de nu stiu, niste sute de mii de euro, care spun ei, militia ca s-au facut fictive si nu s-au platit taxe. Iar nepotul meu are 50% in firma, in rest nu are nimica. Habar nu are, nici nu stie despre ce e vorba."

Anchetatorii suspecteaza ca Horia Culcescu si Vasile Geambazi impreuna cu alte persoane ar fi creat un circuit de firme fantoma. Lor le achitau servicii inexistente, iar cheltuielile ar fi facut ca profitul sa scada.

Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR: "Aceste documente de plata a acestor facturi erau ulterior inregistrate in aceste evidente iar sumele de bani depuse erau retrase ulterior in numerar, din conturile societatilor fantoma"

Horia Culcescu, finul lui Gigi Becali, este considerat de tot 300 Capital cel mai bogat fermier roman. Omul de afaceri a prosperat facand comert cu legume si fructe, cultivate in cele peste 200 de hectare de sere din Capitala, Turnu-Magurele, Isalnita si Craiova.

De cativa ani, Culcescu s-a apucat si de afaceri cu vinuri astfel ca a ajuns sa detina 1.200 de hectare de vie, pe malul Dunarii.

In urma cu 10 ani, a devenit insa cunoscut in presa pentru legaturile stranse cu Gigi Becali. Acesta l-ar fi imprumutat cu cateva milioane de euro, ca sa il ajute sa cumpere serele din Popesti Leordeni.

Serele au fost cumparate in 2007 de la stat, cu 40 de milioane de euro de catre Horia Culcescu. In spatele afacerii, ar fi stat insa chiar nasul omului de afaceri Gigi Becali.

In acest dosar, 47 de persoane au fost duse la audieri de politisti. Printre ei si Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali. 38 de societati comerciale au fost verificate de politisti.