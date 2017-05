Cel mai citit ziar din Rusia sugereaza ca Macron e "gay" si "psihopat". "Francezii nu-si merita democratia"

Tabloidul Komsomolskaia Pravda, cel mai citit ziar din Rusia, a publicat o corespondenta de la Paris, sub titlul “Il merita pe Macron”. Autoarea sa, Daria Aslamova, este unul dintre cei mai cunoscuti jurnalistri rusi, celebra mai ales pentru ca si-a dezvaluit relatiile intime cu mai multi politicieni printre care si ultimul presedintele al Sovietului Suprem, Ruslan Hasbulatov.

Aslamova sustine ca Le Pen a fost in mod clar dezavantajata in campania electorala si ca Macron ar fi gay – sau ar pretinde ca e gay pentru a cuceri electoratul cu aceasta orientare sexuala. Ca dovada, KP prezinta coperta unei reviste a comunitatii gay, “Garcon” pe care Macron apare la bustul gol, cu un titlu sugestiv, "Coming Out" – o imagine despre care redactorul-sef al publicatiei a precizat ca e un colaj. "Am spus clar in revista ca nu e gay", a adaugat acesta pentru Le Parisien, "titlul de pe prima pagina ar putea induce unii cititori in eroare, dar e vorba de un alt articol".

In corespondenta sa, Aslamova sugereaza si ca alegatorii lui Macron ar fi musulmani sau de culoare, dar si ca ar fi dezinformati si ca nu ar putea preciza care este programul lui Macron. Jurnalista citeaza apoi o analiza a unui psiholog italian, Adriano Segatori, care l-a calificat pe Macron drept “psihopat”. Relatia viitorului presedinte al Frantei cu profesoara sa e descrisa drept viol, “caracteristic vietii in societatea burgheza”. “Daca Macron traia intr-un mediu proletar, ar fi cerut asistenta psihologica si Brigitte Macron ar fi ajuns dupa gratii”, scrie Aslamova, care afirma ca, potrivit lui Segatori, Macron e psihopat si narcisist, nu iubeste Franta si nu va lupta pentru poporul francez.

Francezii “nu isi merita democratia, platita cu pretul vietii de mii de soldati sovietici”, conchide Aslamova (foto jos). Concluzia e trasa dupa o discutie cu un alegator care a descris-o pe Le Pen drept "fascista", spunand ca Franta a luptat impotriva Germaniei naziste, spre indignarea Aslamovei, care “a izbucnit in lacrimi”. “Francezii il merita pe Macron cel din cauciuc. Merita sa treaca prin iadul globalizarii”.

Si agentia oficiala de stiri Sputnik a scris in februarie, citand un politician francez care il sustinea pe Fillon, ca Macron ar fi agent american si ca ar fi sustinut de “lobby-ul bogatasilor gay”. Sputnik sugera atunci ca actualul castigator al alegerilor prezidentiale din Franta ar fi si el gay.

Tot in februarie, Izvestia il cita pe Julian Assange, potrivit caruia WikiLeaks "a obtinut informatii interesante despre Macron din mailurile lui Hillary Clinton. Ziarul rus sugera ca aceste dezvaluiri, care nu au fost niciodata publicate, "vor pune gaz pe foc la alegerile din Rusia".

Cu 2 zile inainte de alegeri, agentiile de presa ale Kremlinului, Russia Today si Sputnik, au anuntat ca intentioneaza sa-l dea in judecata pe Macron pentru informatii mincinoase. In februarie, Macron denuntase "atacuri repetate" asupra site-ului sau de campanie si lansare unor zvonuri sau "afirmatii defaimatoare" la adresa anturajului sau de catre site-urile Sputnik si RT in limba franceza.

Purtatorul sau de cuvant, Benjamin Griveaux, a acuzat direct Kremlinul ca o sustine pe Marine Le Pen. Si controversatul atac informatic asupra serverlor echipei de campanie a lui Macron a fost atribuit hackerilor rusi.