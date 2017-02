Cel mai controversat personaj din cabinetul lui Trump. Miliardara, criticata dur pentru gafele uriase facute

Secretarul educatiei, Betsy DeVos, este hulita si contestata mai mult ca oricare alt membru al administratiei Trump.

Si Federatia Profesorilor Americani a luat-o in primire pe doamna De Vos: "Nu vom sta cu mainile incrucisate sa vedem cum privatizeaza ea invatamantul public."

Cu o asemenea "simpatie generala", secretarul Educatiei are nevoie de masuri serioase de securitate.

Nivelul de protectie este neobisnuit si straniu, mai ales ca masurile au fost decise direct de Procurorul general.

De ce starneste atatea controverse Betsy DeVosa Poate pentru ca a fost confirmata in Congres, la limita, cu un singur vot in plus. Sau pentru declaratii ca aceasta...

Besty DeVos: "Imi imaginez ca cineva a adus o arma in scoala poate pentru a se proteja de ursii grizzly."

Cei mai multi ii reproseaza, insa, totala incompetenta si o acuza ca a primit functia de ministru al Educatiei ca rasplata pentru donatiile generoase din campania electorala a presedintelui Trump.

Miliardara Betsy DeVos nu vede rostul invatamantului public si e convinsa ca educatia trebuie facuta doar in scoli private, fara implicarea guvernului federal.

Guvernarea chiar e de rahat, si nu conteaza ce partid e la putere.

Secretarul educatiei spune ca va renunta la functie doar cand "va disparea departamentul pe care il conduce".