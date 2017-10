Cel mai dulce show din lume, la Londra. Acolo are loc o expozitie inedita de torturi: prajituri create in forma de animale, cladiri, statuie sau chiar oameni - VIDEO

Acest tort gigantic in forma de bulldog englezesc a atras privirile tuturor. Mai ales ca patrupedul poarta pe cap o coroana plina cu pietre si are o mantie. Toate, evident, sunt comestibile. Cea care a creat tortul a spus ca a avut nevoie de ceva timp si imaginatie.

"Ne-am gandit ca cu un bulldog englezesc, cu o coroana pe cap si pe un tron, nu vom da gres.“

Pentru tort au fost folosite 40 de kilograme de glazura, 15 kg de ciocolata si 8 kg de unt. La expozitia de la Londra cei veniti au putut vedea stand-uri intregi cu cele mai diverse torturi. Pe unele a fost pictat drapelul Marii Britanii, iar pe altele strazile din capitala engleza.

"Ne-am tot gandit ce am putea face diferit in acest an si am decis ca simbolurile britanice ar fi o idee atat de buna, pentru ca ai atatea optiuni care iti vin in gand.”

Fireste, la show oamenii au gasit si cel mai renumit simbol al Londrei, Big Ben-ul. Unii patiseri au uimit de-a dreptul creand torturi care au luat forma unui mic dejun englezesc sau a unui lunch.

"Arata delicios. Arata chiar foarte bine.”

"Nu stiu. Oamenii par chiar foarte interesati de a coace.”

Vizitatorii au avut sansa sa invete cateva secrete de la profesionisti si au putut sa creeze figuri pentru a decora prajiturile. Show-ul de torturi se desfasoara la Londra, an de an si atrage tot mai multi turisti.