Festivalul International de Mariachi si-a deschis usile in Mexic pentru localnici, dar si turisti. Strazile s-au umplut de muzica - VIDEO

Cel mai grandios show si-a deschis usile in Mexic pentru localnici, dar si turisti. Strazile s-au umplut de muzica, iar artistii au iesit in coloane imense cu instrumente in maini.

S-a cantat la harpa, chitara, trompeta si vioara. Fanii muzicii mariachi din SUA, Suedia, Peru, Argentina si Columbia au spus ca au asteptat festivalul toata vara.

Muzica mariachi este apreciată nu doar în Mexic. Aceasta este universală. Cântăm nu doar aici, dar şi în alte ţări.

Festivalul a prins culoare, odata ce au aparut artistii in vestimentatii neobisnuite, pline cu paiete si broderii uimitoare. Unde mai pui si palariile traditionale. In aplauzele spectatorilor, unii au defilat pe cai.

Cei pasionati de genul de muzica mariachi mai au timp sa ajunga la festivalil, care va dura pana pe 3 septembrie. In acest an, evenimentul se afla la a 27-a editie.