Baiatul se juca nesupravegheat la aragaz, iar flacarile s-au extins rapid la obiectele din jur. Cand mama, aflata in incapere, si-a dat seama ce se intampla, l-a luat si a parasit apartamentul, lasand usa deschisa. Focul s-a raspandit in doar cateva minute la celelalte etaje. 12 oameni au murit in incendiu, printre care patru copii, iar intre acestia si o fetita de un an.