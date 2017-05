Cel mai important concurs muzical din Europa a inceput. La Kiev a avut loc deschiderea oficiala, unde concurentii din cele 42 de tari participante au defilat pe covorul rosu - VIDEO

Binedispusi, baietii de la Sun Stroke Project au pasit pe covorul rosu de la Kiev, care la editia din acest an are 265 de metri, o lungime record. Au trecut in pasi de dans pe covor, iar apoi s-au lasat fotografiati. Asta au facut toti concurentii din cele 42 de tari participante, veniti la ceremonie imbracati in rochii de seara sau costume elegante.

Astfel s-a dat start concursului muzical. Organizatorii se asteapta ca in perioada evenimentului, peste 20 de mii de oameni sa viziteze Kievul. Inainte de deschidere, presedintele Petro Porosenko a venit cu un mesaj catre ucraineni.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: ”Eu ne doresc nouă, tuturor ucrainenilor, să ne simţim diplomaţi ai poporului în aceste zile, când la Kiev au ajuns atât de mulţi străini. Fiecare dintre noi să faca în aşa fel, încât ei să se întoarcă acasă cu cele mai bune impresii despre ţara noastră.”

Moldova va iesi pe scena Eurovisionului pe 9 mai, in prima semifinala.

Pe 11 mai va fi cea de-a doua semifinala, iar sambata viitoare vom afla marele castigator.