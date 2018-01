Cel mai inalt barbat si cea mai scunda femeie din lume si-au dat intalnire - VIDEO

Sultan si Jyoti s-au intalnit la Cairo, fiind invitati de o companie care vrea sa promoveze turismul in Egipt. El, avand o inaltime de 2 metri si 46 de centimetri si ea micuta de doar 62,8 centimetri, au pozat timid. Mai multi oameni au asistat la sedinta foto inedita.

Sultan este din Turcia, iar Jyoti din India. Ambii au ramas impresionati unul de altul, dar si de piramidele in fata carora s-au fotografiat.

Jyoti AMGE: ”A fost un vis al meu sa vad piramidele in realitate si sunt foarte fericita ca sunt aici.”

Sultan KOSEN: ”Egipt este o tara foarte frumoasa. As vrea ca toti sa aiba posibilitatea sa vina aici si sa vada aceste lucruri minunate.”

Sultan, in varsta de 35 de ani, este casatorit cu o femeie care este cu aproape un metru mai scunda decat el. Iar tanara din India are 24 de ani si este actrita. Ambii au fost inscrisi in 2011 in Cartea Recordurilor, avand titlurile de cel mai inalt barbat si respectiv cea mai scunda femeie din lume.