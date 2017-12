Cel mai mare aeroport din SUA a ramas in bezna noaptea trecuta: peste o mie de zboruri au fost anulate - VIDEO

Toate plecarile de pe aeroportul Hartsfield-Jackson, din Atlanta, Georgia, au fost anulate ieri, iar cursele care ar fi trebuit sa ajunga acolo au fost redirectionate sau amanate. Terminalele au ramas pe alocuri fara lumina, iar calatorii au fost nevoiti sa astepte la cozi, in intuneric.

Dupa mai multe ore de asteptare, pasagerii s-au culcat pe unde au apucat. Nici ascensoarele, dar nici scarile rulante nu au functionat. Asa ca oamenii s-au inghesuit pe treptele acestora.

“Erau foarte multi oameni in varsta sau in scaune cu rotile. In jur de 20 de persoane, care nu puteau face nimic deoarece nu functionau scarile rulante si asta este foarte trist. Noi am coborat pe aceste scari si a fost un adevarat cosmar, dupa care am trecut prin tuneluri care erau in bezna. A fost infricosator.”

Daca ce o mare parte din pasageri s-a perindat prin aeroport, unii au ramas blocati chiar in avioane.

“Deci am stat 7 ore intr-un avion, fara mancare si fara apa. Intr-un final ne-au lasat sa coboram si ne-au dus intr-o incapere unde era intuneric, iar oamenii dormeau pe jos. Vreau pur si simplu sa ma intor acasa, nu mai vreau sa trec prin asta.”

“Este absurd. Oamenii dorm pe podea de parca ar fi boschetari. Nu am mai vazut asa ceva.”

Abia dupa 12 ore, electricitatea a fost restabilita, iar zborurile reluate. Aeroportul Hartsfield-Jackson, din Atlanta, Georgia, primeste in fiecare zi 250.000 de pasageri si are o medie zilnica de 2500 de sosiri si plecari. Datorita pozitiei geografice, aeroportul functionează ca nod de transport pentru cei care calatoresc de pe o coasta pe cealalta a Statelor Unite.