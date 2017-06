Cel mai mare avion din lume a aparut pentru prima data in fata publicului. La ce va fi folosit

Lungimea aparatului este de 72 de metri si inaltimea de 15. In timp ce aripile au 117 metri. Avionul se lauda cu sase motoare Boeing 747 si 26 de roti.

A inceput deja testele la sol. Si, daca totul merge conform planului, din 2019 va putea transporta cate trei rachete pana la o altitudine de zece mii de metri.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) May 31, 2017