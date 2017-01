Cel mai mare caz de coruptie de cand Ungaria este in UE. Cum ar fi disparut 543 de milioane de euro

Astfel Comisia Europeana ar putea impune Ungariei o amenda de 76,6 miliarde de forinti (249 milioane euro), a anuntat luni un responsabil guvernamental ungar citat de MTI.

Proiectul liniei 4 de metrou constituie cel mai mare caz de coruptie din cei 13 ani de istorie a Ungariei ca membra a Uniunii Europene, a afirmat intr-o conferinta de presa Nandor Csepreghy, secretar de stat parlamentar la cabinetul premierului

O suma de aproape 167 miliarde de forinti din cadrul acestui proiect au fost fie "furati, fie fraudati", bani care trebuie recuperati de autoritatile europene si ungare, a precizat oficialul ungar. Din acesti bani, 76,6 milioane de forinti au venit de la UE sub forma de fonduri pentru dezvoltare, iar Bruxelles-ul i-ar putea cere inapoi.

Erzsebet Gy Nemeth, reprezentanta formatiunii de opozitie Coalitia democratica in consiliul municipal, a mentionat ca a solicitat guvernului sa faca public imediat raportul OLAF, subliniind ca responsabilii corupti, indiferent daca se intampla sau nu sa fie politicieni din formatiunea guvernamentala Fidesz, trebuie sa fie pedepsiti.

La randul sau, reprezentantul partidului de opozitie Egyutt in Adunarea generala a Budapestei, Marton Pataki, a apreciat ca acest caz arata ca procuratura generala impreuna cu sistemul de justitie al tarii sunt "aproape de colaps sau deja s-au prabusit". El a amintit ca biroul primarului din Budapesta si Oficiul de stat pentru audit au elaborat propriile rapoarte pe acest subiect in 2010, dupa care au formulat plangeri penale, si a adaugat ca este "revoltator" faptul ca a fost nevoie de o ancheta realizata de autoritati straine asupra unor infractiuni comise in Ungaria.